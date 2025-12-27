Powstanie Wielkopolskie. Zwycięski zryw narodowy
W Poznaniu po drodze do Warszawy, mimo protestu władz niemieckich, zatrzymuje się Ignacy Paderewski. Witają go przystrojone domy i tłumy na ulicach. Paderewski wygłasza przemówienie do rodaków, a ci w narodowościowym zrywie rozpoczynają powstanie. Wszystko to dzieje się 27 grudnia 1918 roku.Bobito
Komentarze
