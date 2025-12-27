Wszyscy jesteście niemęscy, dlatego nie dostaniecie empatii
Ponad milion lajków osiąga wpis kobiety, która pokazuje mężczyznę w sukience, który jest umalowany i dostaje kwiaty. Jest to wynik tego, że kobiety tracą przywileje, nie są traktowane jak księżniczki. Zostaje im wyśmiewanie, ponieważ łatwo poniżać mężczyzn nazywając ich zniewieściałymi. To fałsz.wardenga
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Komentarze (77)
najlepsze
- gardłują o równouprawnienie, de facto żądają przywilejów,
- mówią o równouprawnieniu, unikają równych obowiązków, równych obciążeń, równych odpowiedzialności,
- biadolą o rzekomej męskiej agresji (fizycznej), gdy same są coraz częściej agresywne biernie - psychicznie. Tak w znalezisku - poniżają, lekceważą, insynuują.
Fantazmaty o feminiźmie to bujda. To toksyczna wojna płci i kobiety są stroną atakującą, która obecnie zdobyła przewagę.
Niech wojna przyjdzie to 90 % kobiet sruuu za granicę po nowe życie...
@Trapez1337: Dobra, czyli poukładana w głowie, nie żyje socjal mediami.
@malkontent: jak zamienisz logikę i zasady w "chęć poczucia bezpieczeństwa" tych żeńskich małp to nagle wszystko staje się jasne. Żeńskim imperatywem jest egoizm, manipulowanie wszystkimi, zwalczanie konkurencji.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Też jestem hipokrytą często więc łatwo mi je też zrozumieć ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak jakaś idiotka będzie starała się was poniżyć, wyśmiejcie ją. Robi wam przysługę, bo nie jest osobą wartą waszego splunięcia. Nie otaczajcie się takimi ludźmi. Wiem że jeśli
@stary_emigrant: Przepraszam, a na czym mam bazować, jeśli nie na MILIONACH polubień na popularnym portalu? Co z tego że AI dało obrazek, jeśli to LUDZIE dają polubienia i widać, że to im się podoba? Zrobi to jakaś idiotka i jest to samo, zawsze dyskredytacja, bo przecież to tylko idiotka. Mam Dodę wrzucić? Ona też by dostała z milion polubień bo jest
Do tego pierwszego ma prawo, za drugie ją j---ć. Ale nie wiem czy opowieści starożytnego pastucha mają rację co do niemal połowy populacji świata. Czy nie poruszasz się w takich samych uogolnieniach jak ona?
Za poniżanie wyrzucenie z pracy? Dobre. Wyzywać można się ile wlezie, wyśmiewać, robić żarty, podkładać świnie. Nie można się bić. Bicie po pracy nie jest normowane.