27 lat w drodze. Brytyjczyk kończy marsz dookoła świata
Ciekawe czy ma profil na stravie xd ? Karl Bushby od 27 lat przemierza świat pieszo. Pokonał ponad 50 tys. km, przeszedł obie Ameryki, Rosję, Azję i wraca przez Europę. Przepłynął Morze Kaspijskie, przeszedł w 2 tyg. zamarzniętą Cieśninę Beringa. Zaczął w Punte Arenas, zakończy jesienią 2026 r. w UKShrug
Komentarze (71)
@zagubionychromosom: No kur.wa. Zepsułeś zabawę.
Na tej trasie, którą idzie, nie korzysta z transportu mechanicznego, ale poza tym normalnie lata samolotami, np. dojdzie do Stambułu, leci do Meksyku, a po kilku miesiącach przylatuje z powrotem do Stambułu i idzie dalej.
- Bushby nie idzie non stop. Np. w 2008 roku szedł tylko przez trzy tygodnie
- w 2009 w ogóle nie szedł, tylko siedział w Meksyku, bo sponsorzy się wycofali (kryzys finansowy)
- w Meksyku, choć akurat maszerował przez Rosję - bo on nie idzie dookoła świata, tylko podlatuje gdzieś samolotem, idzie
Niech zaczyna od początku tylko tym razem bez oszukiwania bo ja oszukiwania nie lubię
No to jednak średnio z tym marszem