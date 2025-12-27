W niektórych kręgach ludzie panikują, że grać będzie można tylko za pomocą usługi w chmurze z comiesięczną subskrypcją. Ale jest pełno dobrych gier, które odpalisz nawet na klamce od Żuka. Lepszych nawet od nowych gier AAA. Mainstreamowy gaming może padnie, ale prawdziwy gaming będzie żył.