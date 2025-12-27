Kryzys chipów i AI. Nadchodzi najdroższa era w historii gier wideo
Rosnące ceny gier, konsol i kart graficznych to dopiero początek. Sprawdź, jak rozwój AI i kryzys półprzewodników wpłyną na przyszłość gamingu.BigBadDice
Komentarze (95)
najlepsze
@AtlantyQ: ja mam inaczej, na steamie mam z 20 gier z dzieciństwa i średnio w każdą grałem 5-10min
Molochy AAA sie wywala
Zoptymalizowane gierki od malego studia za rozsadna cene beda sie sprzedawac.
Gry beda za drogie? Ahoj zatoko
a teraz jeszcze ramy ssd'ki laptopy komputery ;)
branza gier zdycha juz od kilku lat
Pykam tylko w stare tytuły tak naprawdę. Nowe gry zazwyczaj kosztują +200 ziko, są w tragicznym stanie na premiere, no i nie mają w sobie żadnej rewolucji. Nadzieją przyszłości gamingu są studia niezależna i pojedynczy devowie.
no chyba że bedą używać paniki aby dać cenę detaliczną z d--y i celowo mniej dostarczać konsol aby ludzie się o nie zabijali
A co do następnego Xboxa... to nie byłbym taki pewien:
nvidia natomiast ma wprowdzić 100h limit grania w chmurze
Wy myślicie że system który zbudowaliście jest dla was ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■ błąd. System który zbudowaliście jest dla siebie samego i swojego rozwoju a nie dla was. Ta sytuacja tylko pokazuje co się
Przeczekajmy kryzys na starych gierkach, które też potrafią dać mega dużo frajdy i komputery je dźwigają bez problemu.
@Antracytowy_Janusz: plusik