Dotychczasowy model wzrostu się wyczerpuje. WEI krytycznie o polskiej gospodarce
Po trzech dekadach szybkiego rozwoju dotychczasowy model wzrostu Polski wyraźnie się wyczerpuje - ostrzega Warsaw Enterprise Institute w najnowszym raporcie "Bilans Otwarcia". Zdaniem analityków hamulcem wzrostu jest zapaść inwestycji prywatnych, słaba innowacyjność oraz malejące oszczędności.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (33)
Problemem jest nie tylko brak chęci do inwestowania, ale i płytka baza kapitałowa.
malo tego, zaczyna sie festiwal rozdawnictwa i potencjalnie chodowanie warstwy nieaktywnej zawodowo tylko żyjącej z zasiłków (za to oddanych wyborców jednej frakcji politycznej)!
Problem jest taki, że ciężko te benefity potem zakończyć, tzn, im gorzej sie dzieje w gospodarce, tym zazwyczaj ludzie ich bardziej potrzebują.
@funky-koval: Dlatego jest nie do zajechania i odporna na wiedzę (*)
I to produkować tak, żeby mieć tą swoją produkcję komu sprzedać.
A my co, dalej potęga w produkcji jabłek i tyle? Nawet własnej dużej sieci supermarketów się nie dorobiliśmy, tylko dalej zachodnie firmy wprowadzają za granicę kasę zdzieraną z naszej pracy. Takie UK ma cztery ogromne sieci supermarketów wielkopowierzchniowych (sainsburys, tesco, morrison i asda) które walczą o klienta między sobą i z
z orientalnego państwa chińskiego
Beton
Sektor innowacji? Chrum, panie kto słyszał. Rządzący dają przykład, a właściwie to są reprezentacją tego januszowego grajdołka.
Tylko nie zrobisz tego z godziny na godzine i musisz pozwolić ludziom zgromadzić kapitał.