Trzeba zacząć samemu produkować zamiast sprowadzać z chin, takie czasy idą.



I to produkować tak, żeby mieć tą swoją produkcję komu sprzedać.



A my co, dalej potęga w produkcji jabłek i tyle? Nawet własnej dużej sieci supermarketów się nie dorobiliśmy, tylko dalej zachodnie firmy wprowadzają za granicę kasę zdzieraną z naszej pracy. Takie UK ma cztery ogromne sieci supermarketów wielkopowierzchniowych (sainsburys, tesco, morrison i asda) które walczą o klienta między sobą i z Pokaż całość