Będzie rewolucja w umawianiu wizyt. 1 stycznia rusza e
Wizyta u lekarza specjalisty bez nerwowego oczekiwania na połączenie z rejestracją lub stania w kolejce pod przychodniąaiksto
Komentarze (47)
najlepsze
To jest właśnie zwiększanie produktywności społeczeństwa. Zamiast tracić czas przyklejonym do telefonu, kolejkujesz wizytę przez aplikację. I tak terminów nie przeskoczysz a nie tracisz na to czasu i obsługa specjalisty jest mniejsza - nie trzeba sekretarki do odbierania telefonów... która i tak te wizyty przepisuje do elektronicznego systemu.
Takimi małymi (ale wieloma) krokami zwiększa się produktywność w całym społeczeństwie. Te akcje nie są spektakularne... nie dostrzega
@zwirz: No widzisz... chyba jednak nie uda mi się ciebie przekonać.
Jeśli będzie jeden system, i nie spieprzą wyszukiwarki, tylko obsłużą flow "potrzebuję do lekarza specjalizacji X w promieniu X km" i wskaże miejsca w DOWOLNEJ placówce, to wtedy nawet z tymi limitami może być sporo lepiej niż teraz.
Znajoma kiedyś sporo ze szpitali korzystała, to wspominała, że w jednym szpitalu przyjęcie praktycznie
Bo to tylko marnowanie czasu lekarzy.
Pewna anegdotka z korpo IT — może kogoś rozbawi, może ktoś się odnajdzie.
Lata temu pracowałem w duzej fimie ubezpieczeniowej.
Ktoś wpadł na „genialny” pomysł: zróbmy aplikację do umawiania wizyt u lekarzy orzekających. Tych od odszkodowań, ubezpieczeń na życie i podobnych spraw.
Projekt
Lepiej by było, gdyby rozwiązano problem okresu oczekiwania na wizyty do specjalistów.