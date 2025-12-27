Bardzo dobry pomysł, oby więcej takich!!!



To jest właśnie zwiększanie produktywności społeczeństwa. Zamiast tracić czas przyklejonym do telefonu, kolejkujesz wizytę przez aplikację. I tak terminów nie przeskoczysz a nie tracisz na to czasu i obsługa specjalisty jest mniejsza - nie trzeba sekretarki do odbierania telefonów... która i tak te wizyty przepisuje do elektronicznego systemu.



Takimi małymi (ale wieloma) krokami zwiększa się produktywność w całym społeczeństwie. Te akcje nie są spektakularne... nie dostrzega Pokaż całość