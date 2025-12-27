NAS POLAKÓW JEST TU 50% - Alpestre, Brazylia
Alpestre - brazylijskie zagłębie ametystu. 150 lat temu przyjeżdżają tu Polacy, którzy zakładają miasto i zajmują się rolnictwem. Odwiedzam ich potomków, aby nagrać ich życie i wspomnienia rodzinne.mateoaka
@mateoaka: Skąd oni mieli Twój numer?
@mateoaka: znając Brazylię ciesz się, że nie zostałeś aktorem w filmach na sadolu.
Już nie ważne do jakiego plemienia typiara należy, to jest krzywe zwierciadło, prezentowanego dokumentu.
Gdy jestem gdzieś na wakacjach, jedyne czego mogę się wstydzić z bycia Polakiem, to jest to że mogą mnie z russkim pomylic.