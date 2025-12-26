Za czasów jak policja rozstawiała fotoradary, a obok stawała osóbką by pilnować fotoradaru, ładnie poprosiłem policjanta by się przestawił, bo stoi w miejsce nie dość, że niedozwolonym to jeszcze utrudnia innym wjazd/wyjazd. Zignorował.



Nie odchodząc od niego ani na krok, wyciągnąłem telefon, wybrałem numer alarmowy i zgłosiłem pojazd stojący w obrębie skrzyżowania utrudniający wyjazd, w tym to, że kierowca został poproszony o przestawienie, ale odmówił. Podałem numery rejestracyjne. Zgłoszenie przyjęli.



Jakąś minutę Pokaż całość