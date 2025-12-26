Gigantyczna afera w USA: Miliardy $ wyłudzone w Minnesocie przez migrantów
Dziennikarz Nick Shirley ujawnia skalę korupcji w Minnesocie setki fikcyjnych przedszkoli, centrów terapeutycznych i firm transportowych wyłudziło ponad 9 miliardów dolarów z kieszeni amerykańskich podatników. Co łączy te miejsca? Wszystkie są prowadzone przez somalijskich migrantów.bbwarsaw
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
https://www.foxnews.com/politics/misspelled-learning-center-no-children-inside-emmer-presses-walz-over-minnesota-daycare-tied-4m
https://nypost.com/2025/12/26/us-news/minnesota-lt-gov-peggy-flanagan-wears-hijab-at-somali-market-amid-multibillion-dollar-fraud-scandal/