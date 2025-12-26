Jak działał pojazd księżycowy Lunar Roving Vehicle? (NASA)
Lunar Roving Vehicle (LRV) pojazd kołowy używany przez astronautów programu Apollo do przemieszczania się po powierzchni Księżyca. Służył do transportu narzędzi, sprzętu naukowego i łącznościowego oraz próbek gruntu księżycowego. Używany był podczas trzech ostatnich lotów programu Apollo.corran
@paw1470: Wyobraź sobie, że siedzisz na zwykłym rowerze… ale nagle Twoje ciało waży sześć razy mniej, masz na sobie sztywny, napompowany skafander, nie czujesz dobrze nóg, nie możesz swobodnie balansować tułowiem, a podłoże pod Tobą to kilkanaście centymetrów bardzo drobnego, sypkiego, ostrego pyłu, w którym co chwilę wystają kamienie. I dokładnie w takich warunkach musiałbyś jeździć rowerem :)
Na Księżycu grawitacja jest sześciokrotnie słabsza niż na