W Polsce wróżka może być terapeutą. Ustawa opanuje terapeutyczny Dziki Zachód?
W Polsce psychoterapeutą może zostać dziś niemal każdy bez studiów, bez certyfikatu, bez realnej kontroli. Procedowany obecnie projekt ustawy ma to zmienić, porządkując rynek i wprowadzając jasne standardy zawodu zaufania publicznego. Wzbudza jednak gwałtowny sprzeciw części środowiska psychologówVoxClamantisInDeserto
Komentarze (78)
@bartcegielski: I co ten psychoterapeuta wnosi?
Gorzej jeśli trafiasz do kogoś po pełnych, dziennych, studiach magisterskich po jakimś w miarę dobrym (w
@mrjetro: Potwierdzam to są wariaci, świry sami mający problemy z psychiką. Ba! znam osobiście wielce nadętą panią Karolinę - psycholog ze szpitala w Tworkach, ćpunka uzależniona od klonazepamu. Ona musiała brać cały listek (20x2mg) klona by zasnąć w nocy. Rodzina lekarska, matka psychiatra, więc miała dostęp. I takie osoby mają decydować o losie zwykłych ludzi, np. w sądzie jako biegli? Odpowiedzmy sobie
@deviator: Co tam jest naukowego? Kryzys replikacyjny, diagnozy przez jednego wydawane są podważane przez innego, skuteczność wątpliwa.
1) Mu nie pomogła
2) Przeczytał negatywny artykuł w internecie
3) Bo nie wszyscy które tę naukę próbują reprezentować, sa kompetentni a jest tak dlatego że brakuje regulacji xd
Taki płytki wniosek trochę na poziomie nastolatka po pierwszym zawodzie miłosnym,
Znam nawet wybitnego polityka, który twierdzi, że wiejska baba może być lepsza od lekarza, więc nie rozumiem, z czym ktoś ma problem.
@Altar: i ma rację. Obrzędy dzikusów z wstrzykiwaniem sobie jadu żaby w celu "naprawy świadomości" też się mają wyśmienicie i nie ma powodu, żeby to regulować. Jeśli chcesz brać kasę za pogadanie z kimś przez godzinę, to droga wolna ¯\(ツ)/¯
Swoją drogą, jak patrzę na tych wszystkich psychoterapeutów, to jest wszystko klepane według schematu.
Wszystko to rozwinięta psychoanaliza Freuda, która sprowadza całego człowieka do:
-popędu
-relacji z rodzicami w dzieciństwie
... i cyk, fajrant, kawka, 300zł do kieszeni :)
@luke-mat: No się nie dziwię, bo tam pracownik jest traktowany jak śmieć, z którego należy wycisnąć ile się da i wyrzucić.