Trzy czarne dziury w akcji: rzadkie zderzenie galaktyk odsłania potężne dżety...
Astronomowie odkryli wyjątkowy układ trzech galaktyk, w których wszystkie centralne czarne dziury jednocześnie świecą w zakresie fal radiowych. Czarne dziury nie zawsze są samotnikami. Od lat obserwuje się pary supermasywnych czarnych dziur powstające podczas zderzeń galaktyk, lecz układy z...sznaps82
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 5
- Odpowiedz
Komentarze (5)
najlepsze
To co widzimy wydarzyło się już jakiś czas temu
Fascynujące jest to, że te dżety nie tylko efektownie wyglądają,