Schronów nie ma. Są miejsca schronienia na mapie, fejkowe.
Nowa aplikacja MSWIA pokazuję miejsca schronienia w razie alarmu, w przypadkowych lokalach gdzie właściciele posesji nic o tym nie wiedzą.olaaloola
Obecnie planowana jest w Białymstoku budowa "bunkra", na wylotówce w stronę warszawy.... TAM TA RA RAM .... Ponad 90 mln i bunkier dla 300 osób ...
"W przypadku zagrożenia ustal w którym kierunku od miejsca twojego pobytu jest Częstochowa, uklęknij w jej stronę i zacznij się modlić"
Dokładnie tak samo skuteczne jak i wasze durne pomysły za miliony.
PS. Zarządzanie strachem na pełnej.
Kasa za stronę zarobiona? ZAROBIONA
Cele osiągnięte!