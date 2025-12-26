Radio Olsztyn: "Nie drzyj ryja" - awantura z udziałem radnej w Jonkowie
Jakby ktoś jeszcze nie widział posiedzenia gminy Jonkowo z dn. 11.12.2025. Radna zaatakował przewodniczącego zebrania słowami "Nie drzyj ryja". Dostało się także wójtowi, który próbował uspokoić wzburzoną kobietę. Komenatrz zbedny xDfabek
Komentarze (61)
najlepsze
Baba zachowuje się jak większość polskich kobiet, więc każdy ma flashbacki z domu rodzinnego, szkoły i wolą spuścić głowy i cicho przemykać aby pozostać niezauważonymi i uniknąć jej gniewu. Typowe ofiary.
mężczyźni mężczyznom zgotowali ten los
Problem w tym, że pewnie nigdy na takiego nie trafiła. One zawsze są takie mocne, rzucają się z łapami a jak zarobi lufę to nagle ałaaaaaaaa ludzie ratujcie. Większość bab od dzieci różni się tylko wzrostem, umysł ten sam.