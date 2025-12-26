Cofnęli Alzheimera u myszy i przywrócili im pamięć. Zadziała też u ludzi ?
Czy można cofnąć Alzheimera? Do tej pory żadne próby nie zakończyły się sukcesem, ale sposób mógł gdzieś istnieć, a jedynie wymagał odkrycia. Najwyraźniej właśnie się to udało. Naukowcy byli w stanie z powrotem wyregulować mózg u myszy dotkniętych chorobą. Udało się też przywrócić im pamięć. Teraz bsub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
@mikrodomel: preparaty na covid pokazały, że to nie zawsze prawda. Ludzie sami mogą siw zgłaszać i z własnej woli przyjmować. Z resztą i tak nie będą pamiętali na początku (o ile zadziała na ludzi).
- To jest PR uczelni o pracy w Cell Reports Medicine – rzetelne czasopismo, ale nadal przedklinika (myszy).
- Wyniki są ciekawe: 2 różne modele AD (amyloid + tau), leczenie także „po fakcie”, poprawa wielu markerów i powrót w testach poznawczych u myszy.
- Problem: nagłówek „pełna neurologiczna regeneracja” to marketing. Z danych wynika raczej „pełny powrót w testach pamięci u myszy + poprawa markerów”, a nie
Książka lepsza.
Komentarz usunięty przez autora
Komentarz usunięty przez autora
Nie zadziała. Zakop.