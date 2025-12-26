Czy można cofnąć Alzheimera? Do tej pory żadne próby nie zakończyły się sukcesem, ale sposób mógł gdzieś istnieć, a jedynie wymagał odkrycia. Najwyraźniej właśnie się to udało. Naukowcy byli w stanie z powrotem wyregulować mózg u myszy dotkniętych chorobą. Udało się też przywrócić im pamięć. Teraz b