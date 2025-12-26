"Na nowoczesnej budowie" (1976)
Dokument ukazujący budowę osiedla mieszkaniowego w czasach Edwarda Gierka.hitxol
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Dokument ukazujący budowę osiedla mieszkaniowego w czasach Edwarda Gierka.hitxol
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (25)
najlepsze
Dokument to są wszystkie produkcje Stanisława Barei.
i 2024 --> https://wykop.pl/link/7406493/na-nowoczesnej-budowie-czyli-jak-budowano-z-wielkiej-plyty
"Na nowoczesnej budowie" (1976)
Przecież to musiało bardzo komplikować transport, bo taki element to wtedy było "szkło" i delikatna stolarka.
Wydaje mi się, że jak oglądałem budowę na przełomie 80/90 to już płyty szczytowe przychodziły bez okien, a te były wstawiane na miejscu.
Ale może mi się mylić z nowszą technologią gdzie szkielet był z płyt, a ściany szczytowe z pustaka.
W tych nowszych blokach też nie było na