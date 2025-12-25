Męaska depresja: zamiast pójść na terapię, sięgają po a-----l
Jak wynika z raportu Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), mężczyźni prawie pięć razy częściej umierają w wyniku samobójstwwhimer
Nauczyłem się zatem, żeby słabości nigdy pod żadnym pozorem nie okazywać, choćby skały srały. Przez to wylądowałem w szpitalu
@Qullion: Czy mężczyźni potrzebują silnych kobiet? Czy może odwrotnie? Czy jak kobieta wpadnie w furię to zrobi coś fizycznie? Raczej nie. Czy jak mężczyzna wpadnie w furię to może? Jak najbardziej. To nie jest porównywalne żadną miarą.
@Qullion: Niby jak? Więcej kobiet kończy studia od zawsze?
- Mam jedno marzenie - przestać pić
- No to przestań
- Ale co to za życie bez marzeń...?
xD
XD psychologia wykopkowa
Od niedawna jestem po rozwodzie. Małżeństwo 8 lat. Jeden bąbelek na pokładzie. Rozwód 20 minut bo wszystko dogadane.
Dlaczego?
Przez te wszystkie lata stawałem na uszach żeby zadbać o dziecko i żonę. Dwie prace a nawet w pewnym momencie trzy. Pełna dla niej swoboda. Wychodne kursy i inne takie. Ja z dzieckiem. Rezygnacja ze znajomych bo
I tu warto dodać, że nie tylko w sprawach depresji czy problemów z alkoholem, tylko nawet u rodzinnego z problemami somatycznymi. Odkąd urodził się mój syn a ja ma dużo więcej na głowie poczułem, że nie daję rady fizycznie, zaczęły się u mnie jakies niewyjaśnione palpitacje serca, zaczął dokuczać żołądek. Poszedłem do lekarza to mi zapisał IPP na żołądek i Xanax „na głowę” bo przecież mam tylko 37 lat to
Nawet recepty na Xanax nie wykupiłem, co jak co ale benzobabci co dostaje te leki aby przestała lekarzowi truć dupę z siebie zrobić nie dam.
Co do stresów to też uznaję je za źródło części problemów bo w końcu praca, kredyt, utrzymanie domu i opieka nad dzieckiem z pracującą żoną i bez pomocy z zewnątrz to 16 godzin dziennie na pełnych obrotach ale jednak nieprędko to się zmieni a jakoś
jak ktoś chce to będzie szukał pomocy, są terapie online, są lokalne grupy wsparcia, k---a nawet różaniec by poszedł do kościoła
nie najlepiej się z-----c albo zachlqc na śmierć i nic nie próbować, nawet k---a diety i siłowni (co jest udowodnione naukowo że bardzo pomaga ale piewcy beznadziei wielokrotnie mi na wykopie tłumaczyli że jednak nie - bo tak)