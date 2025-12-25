Aresztowania pracowników Samsunga.Przekazywali Chinom technologię produkcji DRAM
Dziesięciu byłych pracowników Samsung Electronics zostało aresztowanych pod zarzutem ujawnienia kluczowej technologii produkcji pamięci DRAM w litografii 10 nm chińskiej firmie ChangXin Memory. Zgromadzone technologie stały się fundamentem dla rozwoju pamięci HBM, a firma może zdobyć 15% rynku.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
Komentarze (41)
najlepsze
@Bartholomew: linie produkcyjne dram sa budowane glownie przez europejskie firmy(Holandia). Ale ruscy przyglupom dali dobry temat i jak silniczki powtarzaja w kolo te nakretki
no patrz a europejskie firmy i rzadzy nie mialy tego problemu i bez zastanowienia sie pozamykaly swoje fabryki w eurokolchozie dla tanszych fabryk w chinach, nie przejmujac sie utrata miejsc pracy. No ale konsument to juz powinine wiecej placic dla "wyzszego dobra" xD
...Chiny to nie jest nasz przyjaciel....i obyśmy nigdy nie musieli się o tym przekonać na własnej skórze.
@bartcegielski: Chiny produkują prawie wszystko ale jak zaczną produkować RAM to już nie mam wolności?