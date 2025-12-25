Minus osiem i pies na balkonie.W lato tak samo trzymają psa na balkonie.TOZ ma gdzieś pies ma wodę i żarcie.Spotted piła odmawia też publikowania bo zbyt kontrowersyjny temat.Pies już ma pogryzienia ludzi i innych psów na koncie.Piła ulica Ludowa 5A.
Patologia z pseudo amstaffem w pile.
Minus osiem i pies na balkonie.W lato tak samo trzymają psa na balkonie.TOZ ma gdzieś pies ma wodę i żarcie.Spotted piła odmawia też publikowania bo zbyt kontrowersyjny temat.Pies już ma pogryzienia ludzi i innych psów na koncie.Piła ulica Ludowa 5A.Niedzwiedziowy
Przestalem takich ludzi odwiedzać chyba ze robie to nie swiadomie, brzydze sie
@NieWiemWiecSieWypowiem: Powiedz, że nie czytałeś tej ustawy i nie masz zielonego pojęcia o czym mówisz challenge any%
@hijack5671: ludzie też kiedyś tak mieli, a teraz zeszli do piwnicy i piszą takie wysrane komentarze jak twój