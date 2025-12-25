Brak możliwości przedłużenia terminu odbioru paczki z Allegro One Box
Allegro pcha gdzie się da paczki do swoich automatów allegro one. Efekt? Nie działa przedłużanie terminu odbioru paczki z poziomu aplikacji, także ludzie muszą pisać na forum aby moderatorzy przedłużyli czas odbioru paczki.potworzak21
Komentarze (55)
@jurek-gagarin: @Balindz no ale nadal u nich zamówiłeś xD
@Chris_Karczynski: Zgadza się, bo sprzedajacy miał taniej na allegro, niż we własnym sklepie online gdzie jeszcze osobno wysyłkę dolicza.
@Milegodniawszystkim: Technicznie nie, natomiast w moim wypadku rożni sie tym ze inpost mam 100m od domu, a box allegro 2 ulice dalej. Chodzi głownie o fakt ze zmienili sami
Ale obsługa fatalna, nie wiadomo co robić, nie ma żadnego przycisku ani informacji. Swego czasu był jakiś wątek na forum Allegro i tam jak się napisało to przedłużali XD