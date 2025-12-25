Allegro to jest totalna patologia. Popatrzcie w tej chwili na dowolną ofertę co ma dostawę do paczkomatu i do one. Obie formy dostawy mają dostawę na wtorek. Czemu? Bo one w sobotę nie odbiera, a InPost tak, więc paczka będzie w poniedziałek w paczkomacie, a w zielonym gownie allegro nie, bo allegro tego nie ogarnia.