Mieszkańcy terroryzowani przez najem krótkoterminowy
Mieszkańcy osiedla Jagiełły w Poznaniu walczą z uciążliwym najmem krótkoterminowym. Proceder trwa od wielu miesięcy. Interweniuje Policja. Instytucje, które powinny pomóc mieszkańcom umywają ręce. Czy nowa ustawa o najmie krótkoterminowym zmieni patologiczną sytuację z najmem krótkoterminowym?exczekoladoholik
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
Ogólnie rynek mieszkaniowy i wynajmowanie dawno powinno zostać radykalnie uregulowane, bo już od dawien dawna wiadomo, że to po prostu nie działa.
460 ustawodawców bierze kasę za doskonalenie prawa
K---A MAC
Wyodrebnic tą usługę od możliwości mieszkania.
Hotel
ApartHotel
Mieszkanie
A jak by od lat mieszkała patologiczna rodzinka alkoholowa z 5 rozwydrzonych zaniedbanych dzieciaków to byłoby OK?
Moi rodzice mają sąsiada który wynajmuje mieszkanie turystom i nie ma żadnych problemów.
https://www.facebook.com/share/r/1BsKdZFXvv/
kazdy moze z prywatnym mieszkaniem robic co chce
jestescie jakimis komuchami zeby zakazywac komus czegos?
zaraz jakis kuc wyskoczy z wolnoscia i nieszkodzeniem n---------c fikola dzieki ktoremu moze zakazywac kazdemu wszystkiego jednoczesnie krzyczac ze jemu nic nie mozna zakazywac bo to zamach na jego wolnosc
@dbanel: Co z tgo jeśli następnego dnia dostaniesz nową watachę patusów, która dnia poprzedniego nie została ustawiona przez służby porządkowe. I kolejnego dnia następnych. Właściciel ma wyjebongo, operator najmu zasłania się niejawnością danych i uj wie czym jeszcze, a policja nie chce zakładać setek
Ludzie by to sami rozwiązali oddolną samoorganizacją w celu obrony.
Ale kapitan państwo na to nie pozwala i dba o prywatyzację zysków i uspołecznianie kosztów.