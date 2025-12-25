To przez tych co nie płacą wynajmujacy muszą się zabezpieczać, i uczciwi tracą. Jeśli nie byłoby patologii ,że właściciel nie może pozbyć się pasożyta któremu nawet nie może odciąć mediów to wynajmujący chętniej dawali by lepsze umowy, wyobraź sobie ,że masz w spadku mieszkanie po np. Babci albo ciężką pracą je kupiłes i chcesz wynajmować i trafiasz na takich co nie płacą , nie możesz ich bez dania przez miasto lokalu socjalnego Pokaż całość