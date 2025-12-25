..nie tylko, jak do tej pory, powstrzymywana lub spowalniana w modelach zwierzęcych. Wykorzystując modele myszy i ludzkie mózgi, badania pokazują, że niezdolność mózgu do utrzymania cząsteczki energii komórkowej NAD+ powoduje chorobę Alzheimera, a utrzymanie NAD+ zapobiega jej lub nawet ją cofa.