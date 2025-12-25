Nowe badania pokazują, że choroba Alzheimera może zostać całkowicie wyleczona..
..nie tylko, jak do tej pory, powstrzymywana lub spowalniana w modelach zwierzęcych. Wykorzystując modele myszy i ludzkie mózgi, badania pokazują, że niezdolność mózgu do utrzymania cząsteczki energii komórkowej NAD+ powoduje chorobę Alzheimera, a utrzymanie NAD+ zapobiega jej lub nawet ją cofa.JoeShmoe
Badania nie równa się gotowy lek. Ale właśnie dzięki nim w przyszłości może powstać
@krzysztof2033: To jest taki MEGA plus któremu nikt nie podskoczy, nawet minus, prawdziwy CHAD-SIGMA wśród plusów ( ͡° ͜ʖ ͡°)