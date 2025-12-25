Z nurtem życia
Film dokumentalny będący podróżą przez nieistniejące już zakątki rzeki Skawy na tle budowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Opowiada historię natury i człowieka. Jednakże to nie człowiek jest tu głównym bohaterem... Czyta: Krystyna Czubówna.Lifelike
Komentarze (6)
najlepsze
Piękny material.
@Dawid_Kwlk: Piekny bambinizm :) Co powiesz o pieprzonych trawach, bakteriach czy grzybach czy innym planktonie? Czlowiek to pylek kurzu na planecie, mgnienie oka w historii, pamietaj, ze zyjesz w milionowej (w latach) dziurze miedzy porzadnym walnieciem superwulkanu (np. Yellowstone) lub walnieciem porzadnej asteroidy, ktora zabije ludzkosc natychmiast całą