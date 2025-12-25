Już teraz AI jest używane w korporacjach takie jak banki, ubezpieczalnie, sieci komórkowe czy nawet sklepy interentowe by jeszcze lepiej profilować klienta i przepowiadać przyszłość. Niech jeszcze rząd połączy te bazy (tylko jako biorca danych) ze swoimi państwowymi bazami, jak meldunkowa, cepik, zus, pesel i inne i będzie fajnie. Do tego połączyć z rozpoznawaniem obrazu z miejskich kamer, lokalizacjami telefonów i historią płatności kartami i witamy w raju