"21 osób wciąż pod ziemią. Mimo świąt nie przerywają protestu"
"Mimo świąt górnicy z prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach nie przerywają protestu. Pod ziemią i na powierzchni w akcji uczestniczy prawie 30 osób. Protestujący sprzeciwiają się planom, w wyniku których pracę może stracić ponad 700 osób. Chcą też, by objęto ich takimi osłonami..."paramedix
Komentarze (94)
KWIII my CHCEMY kwiiii ŻĄDAMY KWIIIIIIII
że co? Nasza praca nieopłacalna? KWIII co z tego, my chcemy i mamy dostać KWIIII
A powinni dostać wypowiedzenia, odprawy zgodnie z kodeksem pracy i won, po temacie, bez dyskutowania bo nie ma o czym.
@guilmonn: Marzy im się odprawa 170k PLN i pięcioletni płatny urlop.
@HalaMadrid80: Co to ma wspólnego z demokracją?
Sam bralem udzial w podobnej akcji. Tylko ze po szychcie sie nie wyjezdzalo tylko na kilka godzin przejezdzalo do punktu zbornego. Na kilka godzin bo na drugi dzien trzeba bylo znow do pracy przyjsc. Wiec miales powiedzmy na 12.30 (do 20) to o 20 przejezdzales do punktu i siedziales tam 4-6h. Czyli wyjezdzales
@gorzki99: najmniej miało służyć Waszemu interesowi, tak samo tutaj: ktoś ludzi podpuścił, bo chce ugrać jakieś tło do medialnej szopki na czyjąś korzyść, ale na pewno nie chodzi o korzyść tych 21 górników
2. Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia zostało w 2021 roku (za rządów Zjednoczonej Prawicy) przejęte przez spółkę akcyjną Bumech.
3. Bumech to prywatne przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo, które wręcz składało do Komisji Europejskiej skargi na udzielanie innym spółkom górniczym pomocy publicznej, co zdaniem tego przedsiębiorstwa tworzy nierówne warunki konkurencji rynkowej.
A ja Ci pokazuje ze za PANSTWOWE firmy placimy Ty i ja. I jak poplyna to... Co z tego? Dalej Ty i ja placimy za to. Za prywatnego "janusza" nie placimy.