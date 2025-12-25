W Wigilię chwilę przed północą doszło do poważnego wypadku na warszawskiej Woli
Jak tam prokuratorzyny, nic nie widzieli, nic nie słyszeli?
Zajęci ściganiem śladowych, mikroskopowych ilości marychy u dzieciarni? Czy jak teraz kręcą sfingowane statystyki?
I wcale nie mam na myśli pijanych Ukraińców choć oczywiście są a jakże.
Ale widzę wzrost totalnej agresji jak u ruskich,jakieś zajeżdżanie drogi,agresja,pobicia....
Cofamy się w rozwoju?
Coraz gorzej idzie z karaniem.Ma się wręcz poczucie,że masz hajs jesteś bezkarny.
Ktoś mi zarzuci,że co ja się wczoraj urodziłem by nie wiedzieć,że jak masz hajs w polskim państwie prawa to jesteś bezkarny.
Dzieje się tak żę w sporej części ci którzy decydują o karalności to ten sam sort co to towarzystwo na drogach w leasingowanych gównach z piano black po sufit - święcie przekonani o swojej wyższości względem reszty, i kompletnie oderwani od
Dlatego trzeba przeglądać statystyki.
Wysoki rangą funkcjonariusz który po godzinach bierze udział w nielegalnych 'rajdach' przez miasta, albo kręci bączki na ronach jakimś hellcatem - to wydaje się abstrakcją ale gwarantuję że jest standardem.
@Jitsu: to akurat znam z własnego małego podwórka:p
Najlepsze jest to, że z Ukraińców się śmiejemy, a u nas nie jest wcale inaczej. Poziom korupcji i układów jest na takim samym poziomie, jeśli nie większym.
Toyota jechała lewym albo środkowym pasem, Mercedes wyprzedzał ja z prawej i prawdopodobnie przetarł jej bok.
Toyota straciła panowanie i odbiła w lewo, przeleciała przez barierki i uderzyla bokiem w słup podtrzymujący wiadukt.
Przed tunelem jest ograniczenie do 60.
Toyota odbiła w lewo przekręcając się o 90 stopni i uderzyla prawym bokiem w słup. Potem wykonała piruet i wylądowała prawie że w tunelu po prawej
Jest różnica w posiadaniu grama a w zabiciu człowieka (to tak a propos twojej subtelnej różnicy, której nie dostrzegłaś - chyba, że pisałaś właśnie o sobie).