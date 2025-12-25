Czy tylko ja mam wrażenie,że ostatnimi laty bezpieczeństwo na drodze się pogorszyło?

I wcale nie mam na myśli pijanych Ukraińców choć oczywiście są a jakże.

Ale widzę wzrost totalnej agresji jak u ruskich,jakieś zajeżdżanie drogi,agresja,pobicia....

Cofamy się w rozwoju?

Coraz gorzej idzie z karaniem.Ma się wręcz poczucie,że masz hajs jesteś bezkarny.

Ktoś mi zarzuci,że co ja się wczoraj urodziłem by nie wiedzieć,że jak masz hajs w polskim państwie prawa to jesteś bezkarny. Pokaż całość