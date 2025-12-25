Delfiny w Odrze. Nagranie ze Szczecina zszokowało biologów.
Niespodziewanie w Odrze w Szczecinie zauważono dwa delfiny. Choć początkowo mylnie wzięto je za inny gatunek, eksperci nie mają już wątpliwości. To niezwykle rzadkie zjawisko.Kempes
@OttoSzimek:
Polska rok 2137:
Tracą orientację - bo jest "za ciasno" na poprawną echolokację, stres, brak rozeznania w terenie, przeszkody.
https://www.rte.ie/news/regional/2025/1219/1549908-deceased-dolphin-carlow/