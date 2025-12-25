"Fałszerstwa i łapówki. Afera korupcyjna w szpitalu psychiatrycznym w Kościanie"
"Kierownik oddziału psychiatrii w szpitalu w Kościanie oraz sześć innych osób zostało zatrzymanych w związku z poważnymi zarzutami korupcyjnymi. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę i policję ujawniło szereg nieprawidłowości, w tym fałszowanie dokumentacji medycznej oraz przyjmowanie łapówek."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Kilka lat
Proszę, wybrane bez żadnej metody, dość przypadkowo:
- eksperyment Rosenhana (USA) – diagnoza bez choroby, tylko udając chorobę
- niska rzetelność diagnoz DSM - niska powtarzalność diagnoz DSM, które niby są