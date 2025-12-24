Witajcie, mam dla Was taką ciekawostkę, 19 listopada wymieniałem sobie kompa i kupiłem RAM 64 GB za 1786 zł. Wtedy myślałem, no trudno tyle kosztuje.
Ale to co zobaczyłem dzisiaj ile kosztuje taki sam RAM 64 GB
To nie fejk ale prawdziwy pogrom, podobno ma być jeszcze drożej. Czuję że dokonałem chyba jednej z najlepszych inwestycji w życiu ( ͡º ͜ʖ͡º)
Komentarze (126)
@Victor_Manzon: albo kupic najnowszego Commodore Ultimate i wylutowac ddr2 ze 128 MB 🤪
@DownforceDebugger: heh, poki co dyski drozeja na szczescie wolniej niz pamieci. bo tez do nowych centrow danych potrzebuja glownie procki i pamieci, dyski juz duzo mnie, AI to nie hosting.
a skoro za toba chodzi, to nie odkladaj.
@XpedobearX: Na chwile? Od 2016 nie kupisz żadnej karty graficznej w MRSP, nawet starsze generacje. Ceny powoli spadają, ale minie jeszcze troche czasu aż sie unormują. To samo będzie z RAM, nawet jak się pojawi podaż.
Oczywiście kryzys można przeczekać, ale jak komuś akurat padł RAM po gwarancji to jaki ma wybór? Pierwsza połowa 2026 nie zapowiada
2 razy trafiłem przed górką, teraz się rozbilem , bo miałem składać nowe pudło, a obecnie
Posiadanie rzeczy to niedobra jest ( ͡° ͜ʖ ͡°)