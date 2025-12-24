Polska będzie realizować największy projekt antydronowy w Europie
Projekt antydronowy pod kryptonimem SAN - do przeciwdziałania bezzałogowcom. () Mamy w obronie powietrznej programy Wisła średniego zasięgu, Narew krótkiego zasięgu, Pilica, Piorun i Poprad bardzo krótkiego zasięgu. Program SAN będzie uzupełnieniem na najkrótszych odległościach.HNTXR
najlepsze
wyjątkowa okazja żeby się wykazać
@N331: poczytałem o wojnie w Libii, taki mały, ograniczony konflikt. Europejskie kraje NATO bez wsparcia USA w kilkanaście dni wystrzelały się z amunicji precyzyjnej (Wielka Brytania wystrzeliła aż 80 pocisków manewrujących a Włosi zrzucili aż 700 bomb) i na szybko ściągały z USA i szukały po całym świecie, w tym w
Na chwilę obecną to propaganda, niech przyjdą z wynikami. Koniec z ocenianiem tych miernot po samych słowach.
@263473: a co masz w planie zrobić? Całkiem serio pytam.
Radziłbym sie nie podniecać. I cieszyć się gdy dopiero coś faktycznie zostanie na granicy zamontowane.