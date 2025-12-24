Programy programami, ale ilość jednostek w tych "programach" jest załosna. Fajnie się o tym mówi w mediach ale jak praktyka pokazuje jest brak ludzi, efektorów oraz odwagi w dowództwie i polityce by tego wszystkiego użyć.

Na chwilę obecną to propaganda, niech przyjdą z wynikami. Koniec z ocenianiem tych miernot po samych słowach.