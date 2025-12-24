W Warszawie będzie to samo. Kto to widział, żeby rdzenni mieszkańcy Księstwa Warszawskiego musieli wykonywać niskopłatne zawody pospolite. Od tego są imigranci właśnie. Rdzenni mieszkańcy po kilku pokoleniach stają się rentierami i ścigają się o status.

W Polsce też to już widać. Ten kto odziedziczył mieszkanie po babci w wojewódzkim właśnie wygrywa życie, zarobiony hajs inwestuje w bitcoiny, może sobie kupi jakieś drugie mieszkanie na wynajem, a reszte wydaje na flex.

Ten Pokaż całość