Sebastian Majtczak święta spędza za kratami. Przypominajka ku pokrzepieniu serc
3617
Pamietacie 15 latkę wyrzuconą ze szkoły za bycie prześladowaną?
3065
Nie ma fajnej rozowej, jest chłop, ktory nie ma lekko z chorym dzieckiem.
2154
Morele i gwarancja RAM
2005
Pomogliśmy 1000 MĘŻCZYZNOM
1693

