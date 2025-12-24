Teleskop Hubble'a odkrył największy znany dysk protoplanetarny
Teleskop Hubble'a zaobserwował największy dotąd dysk protoplanetarny, który rozpościera się na odległość 400 miliardów mil. Odkrycie ujawnia niezwykle chaotyczne procesy powstawania systemów planetarnych. Prawie trzy stulecia po tym, gdy Immanuel Kant zaproponował, że rodzina planet naszego...sznaps82
Komentarze (17)
najlepsze
Aż się upewniłem w źródle czy tak można było napisać. Ale tak. Trochę słabo Urania...
Zawsze mi się wydawało, że teleskop to tylko narzędzie w rękach naukowców.
Czy to oznacza, że dyski potanieją?
Ile to jest długości basenu olimpijskiego?