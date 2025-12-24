Widzę Hirosy, daję plusa. Ale czekam, aż ktoś podbije wreszcie grafikę, choćby miał to zrobić za pomocą AI, byle ładnie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Dla mnie HoMM skończyło się na czwórce ze względu na wejście trójwymiaru. W zasadzie nie wiem, czy jest jakaś gra, która podobała mi się po przejściu z 2D do 3D.



Tymczasem chyba HD mod na trójkę i czwórkę mi wystarcza :-)