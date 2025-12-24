Na wigilię wyszła nowa wersja VCMI - jest to to opensource'owy silnik do gry Heroes of Might and Magic III, który daje bardzo szerokie możliwości tworzenia modów, a nawet bez doinstalowania dodatkowej zawartości dzięki nowemu AI i funkcjonalnościom Quality of Life stanowi ciekawą alternatywę dla oryginalnej gry.
Ciekawsze zmiany prezentują się następująco:
- Domyślną sztuczną inteligencją na mapie przygody jest teraz Nullkiller2, natomiast przestarzałe i od jakiegoś czasu nierozwijane VCAI zostało usunięte. Dodano również AI bitewne oparte na uczeniu maszynowym - MMAI.
- Mapy i kampanie z HotA 1.7 mogą być teraz wczytywane w VCMI. Na razie nie wszystkie funkcjonalności z tych map są obsługiwane, ale na przyszłość planowane są dalsze prace w tym zakresie.
- Nowy tryb pojedynkowy pozwalający skonfigurować armię i rozegrać walkę bez mapy przygody - jest dostępny z poziomu menu wyboru pojedynczego scenariusza.
- Interfejs walki otrzymał nowy panel akcji jednostki, umożliwiający szybki wybór dostępnych działań, takich jak ataki dystansowe, wręcz czy rzucanie czarów. Pozwala to również modderom na tworzenie jednostek z własną "księgą zaklęć".
- Skróty klawiszowe można teraz przeglądać i konfigurować bezpośrednio w grze, co znacznie ułatwia dostosowanie sterowania pod własne potrzeby.
- Można teraz wyszukiwać dowolny obiekt na mapie za pomocą Ctrl+F lub dedykowanego przycisku w modzie "VCMI Extras / Dodatki VCMI", co pozwala szybko zlokalizować obiekty, bohaterów lub miasta.
- Gra obsługuje teraz szybkie zapisy (skrót F8 lub nowy przycisk z włączonym modem "VCMI Extras / Dodatki VCMI") oraz szybkie wczytywanie (F9). Odwiedzenie lub zaatakowanie dowolnego obiektu na mapie tworzy także nowy autozapis.
- W trybie wieloosobowym VCMI oferuje teraz wstępne wsparcie dla kompensacji opóźnień sieciowych, eliminując lagi podczas poruszania bohaterami i zarządzania armią.
- Wbudowana obsługa importu zasobów z Heroes 3: HD Edition (w celu opcjnalnej podmiany grafik z oryginalnej wersji gry). Opcja ta nie jest dostępna na Androidzie, ale można dokonać importu na PC, a następnie skopiować wygenerowane pliki na telefon.
- Launcher posiada teraz ranking modów oparty na liczbie „gwiazdek” repozytorium GitHub danego moda, co ułatwia znalezienie wysokiej jakości modów.
Nową wersję można pobrać z: https://vcmi.eu/download/
Rozszerzona lista zmian po angielsku jest dostępna tutaj: https://vcmi.eu/ChangeLog/
