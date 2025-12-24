Dzis w gazecie wybiorczej czytalem, jak to matka zabila córkę roczną i usiłowała zabić dwóch pozostałych synów. Miała to być zemsta bądź odegranie się na mężu, który prowadził troche hulaszczy tryb życia i nie wspierał jej należycie. Cała narracja, mimo że o dzieciobójczyni, szła w kierunku obciążenia męża, że to jego wina.