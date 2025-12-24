Tragiczny finał kłótni w przeddzień świąt.
W przeddzień Wigilii w Witoszowie Dolnym doszło do dramatycznych wydarzeń. 65-letni mężczyzna zginął od ciosów nożem zadanych przez byłą żonę - informuje TVN24.pl. Policja zatrzymała trzy osoby. Lekarze stwierdzili zgon na miejscu.gerwazy-oko
Samcza supremacja niesie tylko śmierć i nienawiść.
@enten:
Na GW jest ale z 2024 gdzie wyrażenie wina zaznaczona po stronie matki
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,30567922,chciala-sie-pozbyc-trojki-swoich-dzieci-zabila-miesieczna-corke.html
@obserwator_nsa: moze i nie zakopala ale ktoa usunal miniaturke ze Spurek i 'p-----c ma plec'
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Chyba wiem dokładnie która była godzina, Łojciec Świenty go do siebie wziął. Musiał być porządny chłop.
Rodziny osób z zaburzeniami przechodzą przez piekło, a bariera finansowa jest nie do przebicia – 400 zł za jedną wizytę u psychiatry to dla przeciętnego Polaka koszt zaporowy.
System leczenia psychicznego w tym kraju leży :/
Ale my nie mamy dzieci…
Właśnie bydlaku! Wpędziłeś mnie w lata i zostawiłeś bez środków do życia! Teraz sobie wódeczkę pijesz zadowolony? Nigdy o mnie nie dbałeś!
Dobrze wiem po co przyszłaś… gruba pijesz?
O zesz ty…