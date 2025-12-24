Pędził ponad 230 km/h na ekspresówce. Dotkliwa kara dla kierowcy
Na drodze ekspresowej S7 pod Mławą policjanci zatrzymali kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość niemal dwukrotnie. 49-latek z powiatu pabianickiego został ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi.rybak_fischermann
Komentarze (89)
najlepsze
na pewno poczuje to gościu w amg gt 4-Door Coupe xDDD tyle to on wydaje tygodniowo na paliwo. Komplet dobrych opon do tego samochodu jest prawie 3 razy droższy xDDD
żałosne
@Damntrain: trochę poczuje, recydywa to nie pierwszy raz go złapali, spora szansa że 10p miał już uzbieranych. Teraz razem z plebsem będzie musiał egzamin zdać, jak się za 1. razem nie uda to jeszcze z tymi biedakami będzie musiał cały kurs robić. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
2. Ludzie nie są przygotowani na rakietę w lusterku.
Mój może jechać 310 a mimo to nie robię z siebie idioty na wykopie. No i lepiej ogarniam słownik. Nie chwale się że jestem lepszy niż 92% wykopu bo tego nie wiem. Jestem sobą - to wystarczy.
Jeśli jedziesz tak przy zupełnie pustej drodze, to osobiście mam to w sumie w pompce. Jeśli widzisz w oddali jakieś samochody i nie zwalniasz w okolicę dopuszczalnej (a zwalniasz?), to do sztumu.
W Polsce wystarczy działalność gospodarcza zarejestrowana na fundację rodzinną. W takiej sytuacji możesz w papierach wykazywać brak dochodów na osobę prywatną, a jednocześnie jeździć autem za pół miliona w leasingu.
Dlatego już bardziej zabieranie auta (lub ekwiwalentu ceny auta gdy nie jest nasze - leasing) jest bardziej sprawiedliwe. Ludzie zwykle
@bodek38: u nas dzieci magnatów dostają stypendia socjalne - taka bieda.