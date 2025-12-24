Od dziś wchodzi w życie ustawa o jawności płac, która nic nie zmienia xD
Od 24 grudnia zaczyna obowiązywać nowa ustawa o jawności płac. W projekcie ustawy płace miały być jawne w ogłoszeniach, ale potem zmieniono moment ujawnienia płacy najpóźniej przed podpisaniem umowy o pracę tj. nic się nie zmieni. Witajcie w Polsce XDDeoLawson
Komentarze (13)
Czyli bez tej ustawy ludzie podpisywali umowy nie znając swojej płacy? ¯\(ツ)/¯
Jak ktoś ma normalną pracę to jest to abstrakcja, ale w różnych kolchozach czy fabrykach smrodu gdzie największą wartością jest to że jest robota, a pensja jest drugorzędna rzeczą to podejrzewam że jest to niestety norma...
Nie ma, nie było i nie będzie takich informacji. Jak sami sobie nie wynegocjujecie i nie będziecie świadomi swojej wartości, to zawsze będziecie poszkodowani - z własnej winy.
Nie ma co liczyć na państwo, bo to państwo to jest teoretyczne. Liczcie wyłączcie na siebie, sprzedajecie swój najcenniejszy zasób chodząc do pracy - czas.
@WujekDuch: nie, ze wzgl. PR-owych ktoś chciał przepchnąć ustawę, która by tak wyglądała, ale taka nie była. Gdyby chcieli żeby taka była to by ją tak napisali.