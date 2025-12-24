Jawności plac się zachciało w montowni Europy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Nie ma, nie było i nie będzie takich informacji. Jak sami sobie nie wynegocjujecie i nie będziecie świadomi swojej wartości, to zawsze będziecie poszkodowani - z własnej winy.



Nie ma co liczyć na państwo, bo to państwo to jest teoretyczne. Liczcie wyłączcie na siebie, sprzedajecie swój najcenniejszy zasób chodząc do pracy - czas.