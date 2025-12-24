Niestety sporo "fundacji" wykorzystuje bezwstydnie ludzi - opłacają sobie grube pensje i prezenty, a jak ich skrytykujesz to wytykają "co na dzieci/zwierzątka nie dasz ty podły egoisto".



Sami ludzie też nie myślą na co dają - wrzucą na fundację, czują się przez to lepiej i koniec, tak się to kręci.



Oczywiście istnieją wspaniałe fundacje, które robią niesamowita robotę, w tym ludzie którzy narażają swoje życie, żeby zmienić coś na lepsze.