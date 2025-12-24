Milion z darczyńców, dotacje i prezenty a świnie jedzą błoto z odchodami
Milion zł na ratowanie świń, a w azylu błoto z odchodami zamiast jedzenia, góry śmieci, brak kolczyków i dokumentów dla części stada, znikające świnie z papierów i niekończące się zbiórki na te same płoty, koryta i sprzęty.WodkaGrejfrut
Komentarze (46)
Nie wiem co w głowie mają ludzie wpłacający na te zbiórki. Wystarczy zobaczyć jak się wypowiadają i wyglądają organizatorzy. Oni nawet o siebie
Nie wiem co w głowie mają ludzie wpłacający na te zbiórki. Wystarczy zobaczyć jak się wypowiadają i wyglądają organizatorzy. Oni nawet o siebie
Nie obchodzi mnie na co wpłacacie, ale jakie są wasze motywy?
Idziecie spać i sobie myślicie, że jesteście dobrymi ludźmi bo wpłaciliście 50 zł na utrzymanie futrzastej świni? xD
0 weryfikacji, 0 sprawdzania, 0 zainteresowania - bliczek 50 zł i czujecie się lepszymi ludźmi?
To jest jak religia lub bardziej sekta.
Dziwię się, że ktoś im w ogóle pieniądze daje.
Sami ludzie też nie myślą na co dają - wrzucą na fundację, czują się przez to lepiej i koniec, tak się to kręci.
Oczywiście istnieją wspaniałe fundacje, które robią niesamowita robotę, w tym ludzie którzy narażają swoje życie, żeby zmienić coś na lepsze.