Europa wygryziona z wyścigu o metale ziem rzadkich.
Unijna delegacja na czele z komisarzem ds. przemysłu wybierała się do Brazylii by rozpocząć negocjacje w sprawie dostępu do zasobów metali ziem rzadkich. Amerykanie pojawili się trzy dni wcześniej i wykupili całą produkcję aż do 2030 roku.Manah
Unia za to na 100% uchwaliła rezolucję o znaczącym udziale kobiet znaczy ludzi macicododatnich w wydobyciu metali ziem rzadkich, wytyczne były napisane nowocześnie i postępowo, nie tam o żadnych "górnikach" tylko "osobach górniczych wydobywax metalex ziemx rzadkix". Najprzedniejsi unijni faszyści zadbali żeby język negocjacyjny nie uraził żadnej dziewczynki czy to z