Tragiczny wypadek w Opolskiem
Tragiczny wypadek w Zielęcicach (Opolskie). Na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Zginęło 6 osób. Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj rano ok. godz. 6.30 w opolskich Zielęcicach - na odcinku Strzelin - Brzeg. To skrzyżowanie dróg krajowych nr 39 i 94.rybak_fischermann
Komentarze (26)
@na_ulicy_maslo_trzaslo: To nic, że tam płasko i nie ma ani jednego drzewa czy czegokolwiek co zasłaniałoby widok.
Ktoś jechał mając pierwszeństwo. Nie musiał tam zwalniać i trafił na amebę drogową.
Z dostępnych informacji wynika, że Passatem jechało 5 osób, a Kugą 1 osoba.
Ciekawe, kto jechał, którą drogą? To wyjaśni wszystko.