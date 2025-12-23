Stop Cham Warszawa - Potrącenie na chodniku
Najnowsza porcja warszawskich prymitywów którym ktoś kiedyś dał prawo jazdy.Morf
@CzerstwyPomidor: + info że pijany, bardzo dziwne że tak łatwo odpuścił.
Uwielbiam wzburzenie kierowców, kiedy pieszy stoi na chodniku i przeszkadza im po tych chodniku jechać :D
@Tatiagla: to się najpewniej nie uda, bo OWU AC na 99% wyłącza działania celowe, ciężko w tym wypadku byłoby udowodnić, że to potrącenie było nieumyślne
Tymczasem czaskofski wybudował parking.
@3wolny: ale trzeba pieniążki zapłacić. Polak rozjedzie dziecko, rowerzystę i stara babę ale za parking nie zapłaci.
Na koniec jak zabrakło już jakichkolwiek argumentów to na hasło "i co?" typ odpowiedział "JELITO" xD
Moja córka miała podobne teksty: