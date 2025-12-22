Teraz pytanie, kto za to odpowiada? Szybciej jest kupić hamburgera niż zrobić na obiad szaszłyki. O kompocie w domu nie wspomnę. Dawno nie widziałem, czasem sporadycznie dzbanek herbaty widuję. Zamiast tego cola, fanta, Sprite i inne słodzone napoje. Aktywność fizyczna i zwolnienia z WF to świadome działanie na szkodę dziecka. To, że się nie lubi aktywności fizycznej nie oznacza, że trzeba z niej rezygnować.