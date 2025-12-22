IMiD: niemal połowa dzieci ma podwyższony cholesterol
Eksperci Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie ostrzegają, że nadwagę lub otyłość ma już co trzecie dziecko w wieku ośmiu lat w Polsce, a niemal u połowy badanych stwierdza się podwyższony poziom cholesterolu.miszmaszyt
Komentarze (40)
@ragnarok-asgartus: akurat to się zaczyna wcześniej, powiem z własnego doświadczenia, że już od najmłodszych lat jest gadanie, że dziecko grubsze to dziecko zdrowsze.
Ile ja się stresu najadłam, jak mi mówiono, że moje dziecko, które należało i należy do tych chudszych, jest za chude. Lekarze mi kazali karmić je kaszkami z mlekiem modyfikowanym, żeby przytył. Oni od samego
1) nuggetsy + frytki i keczup czyli akrylamidy we fryturze, skrobia i cukier plus śladowe ilości białka
2) naleśniki ze słodkim serem, polane wyrobem czekoladopodobnym, z "bitą śmietaną" z puszki tu również cukier na cukrze i troszkę wiecej białka
catering w przedszkolach tu też kwiatki typu wafle ryżowe z dżemem czyli akrylamidy z cukrem, ewentualnie makaron ze słodkim serem. czasem sosem bolońskim
problemem sa lipoproteiny niskiej gestosci (LDL), potocznie zwane zlyn cholesterolem. to one transportuja ten wlasciwy, dobry cholesterol po organizmie.
problem powstane wtedy gdy LDL nie ma czego transportowac i zaczynaja sie zatory. a brak dobrego cholesterolu do transportu to zasluga diety pozbawionej tluszczow zwierzecych, a bogatej w oleje wyciskane z nasion ( ͡°( ͡
Glukoza też jest niezbędna do życia. 200, 300
, 600 mg/dl to nie problem dopóki insulina może ją transportować. Musisz produkować więc jak najwięcej insuliny, a w diecie pozbawionej tluszczow zwierzęcych i węglowodanów prostych jest problem z brakiem odpowiedniej ilości insuliny.
Weź rozbieg typie przebiegnij sprintem z głową do przodu z 50m aż uderzysz w ścianę, a potem weź do ręki książkę i zacznij się uczyć.
Pomijając kategorie to 4 podkategorii wgłąb klasyfikacji to po prostu 'Stres' zwykle w tym oczywiście też biologiczny. cholesterol to potrzebna substancja do życia i do przeżycia w trudnych warunkach ¯\(ツ)/¯
PS: i pomijam "normy dla dzieci" jak zostały ustalone i jaką mają wartość predykcyjną na przyszłość, cholesterol jest potrzebny tkankom do rośnięcia też
@Inozythol: postaram się zweryfikować przy okazji i muszę dać znać bro który mi sprzedał to info, powinien wiedzieć jako lekarz.
Druga w kolejce prefesun szuros, Pani profesor również wygaduje bzdury, ale profesor i mówi to co ludzie chcą usłyszeć.
Możesz sobie wierzyć w co chcesz, przecież szkodzisz sobie ewentualnie dzieciom, a nie mi, więc ja nie mam zamiaru niczego Ci zabraniać
Obecnie w 1 klasie do której chodzi moja córka, na 8 osób (mała szkoła) nadwagę (delikatnie mówiąc) ma połowa.
Wygląda to fatalnie.
Po każdej konferencji media wysypują takimi artykułami sugerując, że to jakieś nowe badania
https://imid.med.pl/files/imid/Do%20pobrania/Raport%20COSI_kwiecie%C5%84.pdf
W szkolach WF to jest jakies nieporozumienie. nie wspomne o wyzszych uczelniach. Zapisywanie sie do sekcji powinno byc obowiazkowe. Nie masz reki to idziesz na pilke nozna, masz chory kregoslup to idziesz na sekcje plywania, a dla opornych sekcja szachow.