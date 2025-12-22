Podstawą ustroju Czeciej RP jest wyzysk ludności tubylczej. M.in. poprzez generowanie opłat i długu. Jak nie zapłacisz to dopisują do zadłuzenia, wyegzekwują gdy wrócisz z zagranicy albo się dorobisz.



To mogą być para-podatki (ZUS), podatki nazwane daninami, opłaty administracyjne, kary administracyjne, mandaty, generowanie długu przez podmioty prywatne - metod wiele, m.in. na kary umowne. Oczywiście także autostrady jedne z najdroższych w Europie.



To chodzi o wyzysk jednej części ludności na korzyść innej