Latami nie płacił abonamentu. Skarbówka zabrała 186 tys. zł długu
Długi abonamentowe wynikające z niepłacenia za telewizor lub radio idą w grube tysiące złotych. Opłatę pobiera Poczta PoKaviar
@znowuzapomnialemhasla: Czasami zostali np. okłamani. Ja sam bardzo wiele lat temu po śmierci mojej matki poszedłem wyrejestrować TV na poczcie. Miałem akt zgonu w ręce. Facet w okienku usiłował nie wyrejestrować tylko na mnie przerejestrować abonament. Dopiero jak mu wprost powiedziałem, że na nic takiego się nie zgadzam - odpuścił. Ale osobę
wiedzą, że osoba zeszła, że było wyrejestrowanie. jak nie wiedzą, mają bazę danych pesel. poczekają kilka lat, wyślą żądanie zapłaty na adres pod którym nikt już nie mieszka. nieboszczka nie odbiera? a
a nie czekaj.... teraz to czysta woda
prawda?
@albin_kolano: Bo trzeba zlikwidować "Telewizja Polska S.A. w likwidacji" oraz Polskie Radio, a dopiero potem abonament.
To mogą być para-podatki (ZUS), podatki nazwane daninami, opłaty administracyjne, kary administracyjne, mandaty, generowanie długu przez podmioty prywatne - metod wiele, m.in. na kary umowne. Oczywiście także autostrady jedne z najdroższych w Europie.
To chodzi o wyzysk jednej części ludności na korzyść innej
"Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem" ;)
@fruziazuzia:
w okolicach 100 sztuk... czyli jakis hotel, hostel czy innego typu ustrojstwo, bo tylko firmy placa za sztuke, zwykly obywatel placi za wszystkie razem w ramach jednej oplaty
Bo abonament to nie jest to samo co podatek