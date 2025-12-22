Ukraina jest tak przeżarta korupcją, że chyba tylko rozwiązanie jak w ChRL może coś pomóc. Niestety to jest tak zakorzenione, że spotkałem się wielokrotnie jak ktoś z Ukrainy pytał ile kosztuje jakiś lekarz czy ile się płaci za przyspieszenie wydania dokumentów z urzędu. U nich to norma i podejrzane jak ktoś nie bierze łapówek.

Największy problem to jednak właśnie przekręty na kontraktach wojskowych i pomocy z zachodu. O tym pierwszym czytałem, a Pokaż całość