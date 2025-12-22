Ostrawa to popularny cel wyjazdów głównie za sprawą drugiego, największego zoo w Republice Czeskiej. Jest tam też zamek, którego korzenie wiążą się ze śląskimi Piastami. W mieście możesz się taż wspiąć na wysokie punkty widokowe na Nowym Ratuszu i Bolt Tower. Dodamy też czeski jarmark.