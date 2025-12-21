Macron zapowiedział wielki francuski projekt wojskowy.
Zdecydowałem wyposażyć Francję w nowy lotniskowiec - oświadczył w niedzielę prezydent Francji Emmanuel Macron podczas spotkania z załogą bazy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Maszyna ma rozpocząć służbę w 2038 roku i zastąpić istniejący okręt Charles De Gaulle - ma być większa.gerwazy-oko
Komentarze (27)
najlepsze
dają radę
Zawsze mam bekę jak ludzie lubią oceniać świat myśląc, że wszyscy mają takie same problemy jak Polska.
podczas 2WŚ w 5 lat świat narobił tyle sprzętu, łącznie z lotniskowcami. Taka szybkość produkcji jest żałosna.
Ale z jakiegoś powodu wszyscy się do nas pchają. Wiecie czemu? Bo nie ma lepszego miejsca do życia na ziemi niż ta lewacka Europa z powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, płatnymi urlopami, bezpłatnym szkolnictwem, itd.
Europa obudziła się późno, ale nie za późno. Sama Polska obecnie prowadzi bezprecedensowy program zbrojeniowy. Europa w tej chwili produkuje już tyle amunicji artyleryjskiej ile zużywa Ukraina, a produkcja w ciągu
pytanie tylko jak długo to jeszcze potrwa
ale jest super
Szacunek, Panie Prezydencie! My, Polki i Polacy cieszymy się, że jesteśmy w jednym sojuszu z tak silnym partnerem.
Makrom ma 11% poparcia także tego
