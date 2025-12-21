Gospodarstwo rolne w dzisiejszych czasach ma sens wyłącznie w przypadku posiadania dużej ilości ziemi.

Ewentualnie gdy ktoś kto je prowadzi ma kilka lat do emerytury i już tylko odcina kupony od tego co było kiedyś.

Jak to śpiewał śp. Antoś Szprycha:

Kiedyś się chowało świniaki w chlewiku

Dziś się nawet nie opłaca trzymać kur w kurniku

Nasze polskie mleko w kanach nam kwaśnieje

W sklepach ceny coraz wyższe w skupie zaś tanieje