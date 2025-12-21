Odwiedziłem stare gospodarstwo po 9 latach
W 2016 r. natknąłem się na opuszczone gospodarstwo w jednej z mazowieckich wsi. Odwiedziłem je ponownie po 9 latach i zrobiłem małe porównanie zdjęć. Zobaczcie jak się zmieniło to miejsce po tych 9 latach.nightmeen
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
- Doceń
Komentarze (10)
najlepsze
Już teraz gdzieś widziałem ogłoszenie 3tys m2 z domem (do remontu) i budynki gospodarcze gdzieś w zachodnipomorskim za 90k do negocjacji. Za 10 lat przy obecnej demografii będzie za 20-40k a po wprowadzeniu katastralnego za darmo lub 1zł
Ewentualnie gdy ktoś kto je prowadzi ma kilka lat do emerytury i już tylko odcina kupony od tego co było kiedyś.
Jak to śpiewał śp. Antoś Szprycha:
Kiedyś się chowało świniaki w chlewiku
Dziś się nawet nie opłaca trzymać kur w kurniku
Nasze polskie mleko w kanach nam kwaśnieje
W sklepach ceny coraz wyższe w skupie zaś tanieje