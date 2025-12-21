Hity

tygodnia

Pamietacie 15 latkę wyrzuconą ze szkoły za bycie prześladowaną?
2515
32-latek umiera z przyczyn naturalnych w gdańskim areszcie.
2449
Nie ma fajnej rozowej, jest chłop, ktory nie ma lekko z chorym dzieckiem.
2094
iRobot - producent robotów sprzątających właśnie zbankrutował
1912
Morele i gwarancja RAM
1957

