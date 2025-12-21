Święta w PRL na zdjęciach, które poruszają. Pamiętasz te bombki?
Boże Narodzenie w czasach PRL, choć nie zawsze było wesołe, u wielu budzi miłe wspomnienia.Z_ostatniej_chwili
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Boże Narodzenie w czasach PRL, choć nie zawsze było wesołe, u wielu budzi miłe wspomnienia.Z_ostatniej_chwili
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (40)
najlepsze
kogo to interesowało, jak na dworze był śnieg i miało się sanki
Pamiętam, rzucałem w nie klockami XD