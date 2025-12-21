Najkrótszy dzień 2025 roku. Astronomiczna zima rozpoczęła się o 16:03
Dzisiaj, 21 grudnia 2025 roku, mieszkańcy półkuli północnej doświadczają najkrótszego dnia w całym roku. To właśnie przesilenie zimowe, które oficjalnie rozpoczęło się o godzinie 16:03 czasu polskiego (CET), witając nas w astronomicznej zimie. Ten moment oznacza punkt zwrotny w cyklu słonecznym.digital-nexus
Nie. Jeszcze przez jakiś czas Słońce będzie zachodzić wcześniej.
@milo1000: Nie, do nowego roku będzie wstawać później. Bo zachodzi później już od tygodnia, najwcześniejszy zachód był 14 grudnia albo jeszcze wcześniej.
Coo?
Ale może lepiej żeby ludzie nieumiejący użyć źródeł, nie pisali artykułów...
Ale za to noc najdłuższa.
Nawet ja spałem dzisiaj pół godziny dłużej niż zwykle.
W 2025 pamiętam wiosenne deszcze, tydzień ciepła w czerwcu, lipiec tak do połowy sierpnia to deszcz przerywany dniami ciepłymi i może kilkoma upalnymi. Październik z chłodną i złą pogodą. Listopad czyli jesień z kilkoma ciepłymi dniami czyli tych ok 10 st.
Od środy ponoć temp. poniżej zera.