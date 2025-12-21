A czy ktokolwiek może podać chociaż jeden taki przykład gdzie filmik z AI wysłał kogoś do więzienia? Dla, nawet przeciętnego, biegłego dość łatwo jest powiedzieć czy filmik to prawda czy AI. W dodatku informatyka śledcza już od wielu lat wykorzystuje liczne narzędzia w celu zapewnienia że materiały nie zostały zmodyfikowane komputerowo. Raczej clickbait