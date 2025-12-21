Bartosz G. jest już w Polsce. Podejrzany o zabójstwo Mai sprowadzony do kraju
Po siedmiu miesiącach proceduralnych zmagań, Bartosz G., 17-letni podejrzany o brutalne zabójstwo Mai Kowalskiej z Mławy, został w końcu sprowadzony do Polski. Ekstradycja z Grecji zakończyła się sukcesem dla polskich organów ścigania, a młody mężczyzna trafił prosto do aresztu, gdzie spędzi święta.digital-nexus
"Ze względu na młody wiek podejrzanego, proces może toczyć się przed sądem dla nieletnich, choć prokuratura nie wyklucza wniosku o traktowanie go jak dorosłego."
